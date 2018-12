Rheinische Post: Kommentar / Die Grenzen des Böllerns = VON GREGOR MAYNTZ

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Freier Knall für freie Bürger. Auch in dieserSilvesternacht verwandeln die Deutschen wieder umgerechnet weit mehrals eine Million Hunderteuroscheine für ein Augenblicksvergnügen inAsche. Allerdings wächst auch das Gefühl für Grenzen des Böllerns.Einzelne Kommunen haben bereits Teile ihrer Innenstädte zuraketenfreien Zonen erklärt, um die Feiernden vor gefährlichen Feuer-Attacken zu schützen. Der böllerskeptische Grundtrend hat jedochweniger mit der Verletzung einzelner, sondern mehr mit der Gefährdungaller zu tun. Es gibt ein Problem mit der Logik, wenn wir Straßen fürschmutzige Diesel sperren, weil wir den Anliegern den ständigenFeinstaub nicht zumuten dürfen, und dann nichts dabei finden, einVielfaches an Feinstaubbelastung einfach aus Jux auf die Straßen zubringen. Dann hat jeder im Grunde für das mit viel mutwilligerFeinstaubproduktion begonnene Jahr das moralische Recht verloren,über zu schleppende Schutzvorgaben der Politik zu lästern. Denn vonKlimakonferenz zu Klimakonferenz rückt die Frage mehr in denVordergrund, was jeder Einzelne tun kann, um seine Welt ein bisschenbesser zu machen. Smog aus Freude über ein neues Jahr gehört nichtdazu.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell