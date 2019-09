Rheinische Post: Kommentar / Grenze überschritten = Von Frank Herrmann

Düsseldorf (ots) - Der amerikanische Präsident, das ist der Kern,hat den Staatschef einer fremden Macht de facto um Wahlkampfhilfegebeten. Wie sonst soll man es interpretieren, wenn er WolodymyrSelenskyj bat, dem Verdacht nachzugehen, dass Joe Biden dieStrafverfolgung seines Sohnes in der Ukraine abwürgte?Falls Biden senior das Kandidatenrennen der Demokraten gewinnt,wäre er im November 2020 der Mann, mit dem sich Trump im Kampf umsWeiße Haus zu duellieren hat. Dass sich Trump aus Kiewkompromittierendes Material über den Rivalen erhoffte, daran kann esnach der Veröffentlichung des Telefonmitschnitts keinen Zweifel mehrgeben. Dass er die Freigabe von Militärhilfe an ein Entgegenkommender Ukraine knüpfte, dafür liefert das Gespräch mit Selenskyj keinenBeleg. Doch zum einen ist nicht ausgeschlossen, dass derWhistleblower, der die Lawine ins Rollen brachte, demnächst imKongress noch mehr über das Kapitel erzählt. Und zum anderen wiegtschwer genug, was schon jetzt bekannt ist.Ein Amerikaner, der im Ausland um Unterstützung bittet, um einenanderen Amerikaner in Misskredit zu bringen - damit hat Trumpgeltendes Recht gebrochen. Er hat eine Grenze überschritten, was dieOpposition ihrerseits den Rubikon überschreiten lässt. DasAmtsenthebungsverfahren, das der linke Flügel der DemokratischenPartei im Grunde schon seit dem Tag anstrebte, an dem dieserPräsident ins Weiße Haus einzog, nimmt nun Gestalt an. Bleibt dieFrage, ob es auch politisch klug ist. Halten die Republikaner Trumpdie Treue, verschwindet das Impeachment im Nichts.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell