Rheinische Post: Kommentar / Gratwanderung = VON BIRGIT MARSCHALL

Düsseldorf (ots) - China möchte bis Mitte des Jahrhunderts inallen wichtigen Industriesparten Weltmarktführer sein. Kein Wunder,dass die Volksrepublik besonders an deutschen Unternehmeninteressiert ist, die aktuell technologische Weltmarktführer sindoder dies demnächst werden könnten. Wenn Deutschland wirtschaftlichnicht an die Wand gedrückt werden will, macht es Sinn, sich bessergegen den chinesischen Ansturm zu wappnen. Denn haben die Chinesenerst einmal den Fuß in der Tür, drohen nicht selten Technologie- undArbeitsplatztransfers aus deutschen Unternehmen in die Volksrepublik.Die Bundesregierung tut gut daran, die Kriterien in derAußenwirtschaftsverordnung für eine Überprüfung der Firmenübernahmennochmals zu verschärfen. Deutschland sollte allerdings eine offeneVolkswirtschaft bleiben. Ausländische Investoren müssen auchweiterhin das Gefühl haben, hier willkommen zu sein. Eine schwierigeGratwanderung für Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Sein Zielsollte ein Investitionsabkommen mit China sein, das fairereBedingungen für deutsche Unternehmen in China schaffen würde.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell