Rheinische Post: Kommentar: Die Gesellschaft mehr zusammenführen

Düsseldorf (ots) - Es ist traurig, wenn jeder sechste Bürger inNRW als armutsgefährdet gilt, auch wenn die Statistik differenziertgelesen werden muss: So steigt der Anteil dieser Gruppe auch, weil esder Mehrheit der Gesellschaft in den letzten Jahren besser ging. DieArbeitslosigkeit ging auch in NRW zurück, die meisten Einkommensteigen - als statistischer Effekt ist schwer vermeidbar, dass mehrMenschen inklusive Zuwanderern die Schwelle von 60 Prozent desMedian-Einkommens unterschreiten. Trotzdem darf die Einkommensscherenicht weiter auseinander gehen. Um gegenzusteuern, muss viel mehr inBildung investiert werden. Der Staat sollte über eine Kita-Pflichtfür die Kinder nachdenken, die zu Hause keine ausreichendenDeutschkenntnisse erhalten. Die Schulen müssen sich mehr um Kinderaus bildungsfernen Milieus kümmern - es ist schlimm, wenn in NRWsechs Prozent eines Jahrgangs keinen Abschluss haben, viele mitAbschluss nicht richtig lesen können. Bei Berufstätigen mit niedrigenEinkommen sollte geprüft werden, sie über niedrigere Sozialabgaben zuentlasten, damit mehr Netto vom Brutto bleibt, Steuern zahlen dieseBürger sowieso wenig. Ansonsten: Viele Probleme sind seit Jahrenerkannt, es muss gehandelt werden.