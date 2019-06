Rheinische Post: Kommentar / Gerichte übernehmen Verkehrspolitik = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Diskutieren, lamentieren, negieren - das warbislang der Dreiklang der politischen Problembewältigung inDeutschland, wenn es um die Luftreinhaltung ging. Obwohl dieBundesrepublik die geltenden Grenzwerte einst auf Bundesebene mitbeschlossen hatte, zweifelte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)lieber den Stand der Wissenschaft aufgrund der Einschätzung von einpaar Lungenfachärzten an oder lamentierte über die Positionierung vonMessstationen, als plötzlich das böse Wort von "Diesel-Fahrverboten"im Raum stand.Nun wurde der Minister erneut eines besseren belehrt. Dass essoweit kommen konnte, liegt auch daran, dass eine Regionalpartei ihreMacht innerhalb der Bundesregierung nicht dazu verwendete, das Bestefürs Land, sondern für Bayern zu tun. Seit 2009 leitet die CSU dasVerkehrsministerium, seit 2010 gilt der europaweiteStickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel. In denfolgenden zehn Jahren wurden die Fahrzeuge (Stichwort: SUV) größer,und die Gewinne der bayerischen Premiumhersteller Audi und BMWsprudelten, während der Schadstoffausstoß (dank Diesel-Motoren) imdeutschen Verkehr nicht wirklich kleiner wurde. Eine Maut wurdegeplant und von Gerichten kassiert, während das Netz von Ladesäulenfür E-Autos dünn blieb. Und während im Ausland neueMobilitätsanbieter entstanden und auf ihrem Expansionskurs Milliardenvon Investoren einsammelten, blieb Deutschland dank eines überholtenPersonenbeförderungsrechts eine Insel.Millionen Diesel-Fahrer müssen weiter bangen, ob sie in Zukunftmit ihren Fahrzeugen noch in deutsche Innenstädte dürfen - das hatdas Urteil des EuGH noch einmal deutlich gemacht. Und was sagt derCSU-Verkehrsminister? Scheuer sieht nach dem Urteil "keinen direktenHandlungsbedarf". Ohne Worte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell