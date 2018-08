Rheinische Post: Kommentar / Genua ist überall = VON JULIUS MÜLLER-MEININGEN

Düsseldorf (ots) - Immer wieder Genua. Die Hauptstadt Liguriensist eine lebendige Hafenstadt mit besonderem, schroffem Charme. Immerhäufiger wird die Stadt auch mit Katastrophen in Zusammenhanggebracht, etwa den regelmäßigen Überschwemmungen, die Stadt undUmland in Mitleidenschaft ziehen. Zu Buche steht aber auch dieVerschrottung des havarierten Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia imHafen der Stadt. Und jetzt die Morandi-Brücke, die mindestens 39Menschen unter sich begraben hat. Soll dieser Einsturz einen Sinnhaben, dann besteht er in der Erinnerung an das rechte Maß. Es isthöchste Zeit, dass die Ideologie des "immer" und "immer mehr" an ihreGrenzen stößt. Der Mensch hat die Natur nicht in der Hand, er hängtin Wahrheit von ihr ab. Nachhaltiges Bauen, nachhaltigeVerkehrskonzepte, Reduktion statt blindem Wachstum, das sind dieGebote der Stunde. Natürlich stehen diese Ideen der herrschendenWachstums-Ideologie konträr gegenüber, wirken realitätsfremd. Dennsie bedeuten eine Veränderung der Konsum-Gewohnheiten und das Endevieler Bequemlichkeiten. Genua ist ein Fanal, Genua ist überall.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell