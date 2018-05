Rheinische Post: Kommentar / Gefühl und Sicherheit = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Die jüngste Kriminalstatistik darf uns füreinen Augenblick auch mal ein gutes Gefühl geben: 23 Prozent wenigerWohnungseinbrüche, zehn Prozent weniger Straftaten, zwei Drittelweniger Angriffe auf Flüchtlingsheime. Wenn Staat und Gesellschaftdaraus den Schluss ziehen, dass Probleme nicht nur beklagt, sondernauch gelöst werden können, wenn nur alle richtig reagieren, dann hatdie Statistik auch einen positiven Effekt. Doch die Zahl 34.725 gibtes nur in der Statistik. In so viele Wohnungen ist 2017 wenigereingebrochen worden als 2016. Es gibt keine 34.725 Familien, diebestätigen könnten, dass sie sich sicherer fühlen. Es gibt nur116.540 Familien, die gewaltsames Eindringen in ihre intimstePrivatsphäre beklagen müssen. Insofern mahnt jede Kriminalstatistik,bloß nicht nachzulassen. Und sie hilft, Entwicklungen richtigeinzustufen. Ja, die islamistische Kriminalität steigt. Und: Ja, dierechtsextremistische Kriminalität sinkt. Doch die islamistische stiegauf rund 1100 Fälle, die von Rechtsextremen sank auf 20.520. So vielzum Gefühl.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell