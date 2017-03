Rheinische Post: Kommentar / Gefahr für Putin = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Es rumort in Wladimir Putins Reich. Seit vorfünf Jahren die Proteste gegen die mutmaßlich gefälschten Wahlen mitGewalt und einer Verhaftungswelle erstickt wurden, hatte Grabesruhegeherrscht in Russland. Doch nun scheinen die Mächtigen im Kremlebenso überrascht wie westliche Beobachter, dass Zehntausende vorallem junge Russen gegen die Regierung auf die Straße gehen. DerProtest richtet sich gegen Missstände, gegen die hemmungsloseBereicherung der Mächtigen und das Leiden der Schwachen, gegengeringe Einkommen, hohe Preise, schlechte medizinische Versorgung.Dieser Protest ist brandgefährlich für Putin, denn er entlarvt ihn.International spielt der russische Präsident den großen Kriegsherrnund Staatsmann. Aber zu Hause wächst die Armut, werden Löhne nichtausbezahlt, verfällt die Infrastruktur. Die jungen Russen, die dajetzt auf die Straße gingen, lassen sich offenbar mit patriotischerPropaganda nicht mehr abspeisen. Sie wollen keinen Krieg in Syrienoder der Ukraine, sie wollen ein besseres Leben. Und das kann Putinihnen nicht bieten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell