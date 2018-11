Rheinische Post: Kommentar: Gedämpfte Konjunktur

Düsseldorf (ots) - Wenn eine Wachstumsprognose um 0,7Prozentpunkte nach unten korrigiert wird, ist das schon eindeutliches Negativ-Zeichen: Die deutsche Konjunktur wird merklichschwächer. Auch für das kommende Jahr sieht der Sachverständigenratder Top-Ökonomen nur noch ein Wachstum von 1,5 Prozent auf der Höhedes Produktionspotenzials voraus. Eine Rezessionsgefahr erkennt derRat zwar noch nicht, wohl aber erhebliche Risiken für die Konjunktur:Handelsstreit, harter Brexit, eine von Italien ausgelöste Euro-Krise- jede dieser Entwicklungen könnte sehr wohl eine Rezession oder gareine tiefe Krise wie 2009 in Deutschland auslösen. Vor diesemHintergrund ist es fahrlässig, dass die Koalition Strukturreformenetwa im Sozialsystem und Subventionskürzungen unterlässt, während siesoziale und andere Mehrausgaben am laufenden Band beschließt. GuteZeiten sollten genutzt werden, um sich für schlechtere zu wappnen,doch das geschieht nicht. Im Gegenteil, mit dem Rentenpaket schafftdie Koalition Rechtsansprüche, die der Wirtschaft später wie einKlotz am Bein hängen könnten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell