Rheinische Post: Kommentar: Gabriels nützliche Nähe zu Russland

Düsseldorf (ots) - Außenminister Sigmar Gabriel hat in seinem AmtTritt gefasst. Es reicht ihm nicht, Besorgnis zu äußern. Er willeinen klaren Meinungsaustausch und sucht mit offenem Visier nachLösungen. Auf internationalem Parkett ist das eher ungewöhnlich. DieMethode könnte aber Erfolg haben. Russland gegenüber hat er - imVergleich zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister und SPD-Chef - zumGlück einen Schwenk zur Realität vorgenommen. Während die SPDinsbesondere in den Konflikten um die Nato immer wieder stark dierussischen Interessen akzentuierte, äußert der Außenminister heutezwar immer noch Verständnis für die russische Haltung, lässt es imUkraine-Konflikt und in der Frage des Wettrüstens aber nicht anKlarheit mangeln. Die einseitig pro-russischen Einlassungen derSPD-Führung mochten der Hoffnung geschuldet gewesen sein, inDeutschland Wähler aus dem Osten zu gewinnen. Dank desKanzlerkandidaten Schulz, der die SPD an die 30-Prozent-Markekatapultiert hat, ist das nicht mehr nötig. Der gute Draht zu Moskauaber bleibt. Nun nutzen Gabriel die Zugänge in Russland, die er sichals SPD-Chef geschaffen hat. Wenn es ihm gelingt, Deutschland zumMittler zwischen Russland und dem Rest des Westens zu machen, wäredies sehr verdienstvoll.

www.rp-online.de