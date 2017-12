Rheinische Post: Kommentar / G 9 brachial = Von Frank Vollmer

Düsseldorf (ots) - In NRW wird ab 2019 das neunjährige Gymnasiumwieder die Regel sein. Nun gut - dann können sich alle Beteiligten jaendlich darauf konzentrieren, die gymnasiale Bildung in Qualität undTiefe zukunftsfest zu machen. Jetzt aber fordern Lehrer-, Eltern- undKommunalverbände, das ganze Paket wieder aufzuschnüren: G 9 für alle,allenfalls mit Überholspur für die Besten. So wolle es die Basis.Basta. Klingt einfach. Ist aber zu einfach. Besonders befremdlichist, dass die Direktorenvereinigungen sich für diesen brachialen Planhergeben. Wissen sie nicht, dass sich viele Schulleiter sehr wohleine Mischung aus G 8 und G 9 im Land vorstellen können? Warum solletwa ein privates Gymnasium nicht bei G 8 bleiben dürfen? Der Aufwandsei zu groß, heißt es. Ein seltsames Argument - rechtfertigtBildungspolitik, die allen gerecht wird, nicht fast jeden Aufwand? ImWahlkampf versprachen CDU und FDP den Schulen Wahlfreiheit, imKoalitionsvertrag auch. Der Gesetzentwurf des Ministeriums setztdieser Freiheit schon hohe Hürden. Und jetzt plötzlich G 9 für alle?Hoffentlich macht Schwarz-Gelb das nicht mit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell