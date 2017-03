Rheinische Post: Kommentar / G 19 gegen Trump = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Wer gehofft hatte, die neue US-Regierung werdenicht umsetzen, was Trump im Wahlkampf angekündigt hatte, wird einesBesseren belehrt. Schritt für Schritt will Trump seinenationalistische, protektionistische Agenda umsetzen. Das wurde beimG20-Finanzministertreffen am Beispiel der Handelspolitik deutlich.Die Amerikaner weigerten sich zu unterschreiben, was bislang Konsensunter den 20 führenden Nationen war: Dass sie sich an dieFreihandelsregeln der Welthandelsorganisation halten und jede Formvon Protektionismus ablehnen. Tatsächlich lässt Trump gerade eineGrenzausgleichsteuer prüfen, die die Einfuhr ausländischer Produktedeutlich verteuern würde. Das würde die deutsche Wirtschaft treffen,doch auf Sicht auch die amerikanische. Dass Finanzminister Schäubleals Gastgeber eine Vermittlerrolle einnehmen musste, hinderte ihndaran, klarere Worte gegen den US-Protektionismus zu finden. Da auchChina für den Freihandel eintritt, können sich 19 Mitglieder der G20gegen die USA aufstellen. Sie müssen Trump selbstbewusstentgegentreten, statt sich einschüchtern zu lassen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell