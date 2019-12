Rheinische Post: Kommentar / Für den Soli wird es jetzt eng = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Der Soli müsste ab 2020 eigentlich Geschichte sein. Ausverfassungsrechtlichen Gründen ist er nicht mehr haltbar, weil der Zweck desZuschlags mit dem Ende des Solidarpakts II zum Jahresende 2019 entfällt. Deshalbmüsste der Zuschlag sofort weg, nicht erst ab 2021. Darauf zielt eineMusterklage vor einem Nürnberger Gericht - und es gibt nun ein erstes Anzeichen,dass die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen diese Musterklage richtig ernstnimmt.Die Pläne der Bundesregierung für die Teil-Abschaffung des Zuschlags erst von2021 an sind allerdings ebenfalls verfassungswidrig, weshalb auch längst mehrereVerfassungsklagen dagegen in Vorbereitung sind. Es ist mit dem Grundgesetzschlicht unvereinbar, dass einige wenige den Soli weiter bezahlen sollen, fürden aber allgemein der Zweck entfallen ist. Zudem verstößt diese Benachteiligunghoher Einkommen auch noch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.Der Soli muss also nicht nur für 90 Prozent der Steuerzahler entfallen, sondernfür alle schon 2020. Der Einnahmeausfall von 20 Milliarden Euro, der imBundeshaushalt entstünde, könnte durch einen Griff in die Asyl-Rücklagekurzfristig finanziert werden. Sie ist mit 40 Milliarden Euro ausreichendgefüllt.In den kommenden Jahrzehnten wird allerdings der Finanzierungsbedarf fürSozialleistungen rein demografiebedingt erheblich steigen. Hinzu kommt einenormer Investitionsbedarf, etwa für den Klimaschutz und den Ausbau derdigitalen Netze. Deshalb könnte die Entlastung vom Soli einhergehen mit einermoderaten Höherbelastung der höchsten Einkommen. Wenn selbst derCDU-Wirtschaftsliberale Friedrich Merz vor einem höheren Spitzensteuersatz fürsehr hohe Einkommen nicht mehr zurückschreckt, könnte das eine Marschroute fürdie große Koalition sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4460393OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell