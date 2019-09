Rheinische Post: Kommentar / Frühkindliche Bildung ernst nehmen = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Im Alltag heißt das: Sehr häufig ist eineErzieherin allein verantwortlich für eine Gruppe mit manchmal 20Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Leicht auszumalen, was dasbedeutet. In einem solchen Fall kann es schlicht nur darum gehen,Schadensbegrenzung zu betreiben. An ein qualifiziertes Angebot, garein Bildungsangebot, ist überhaupt nicht zu denken. Viele Städtehaben in ihren Kitas selbst das ohnehin spärlicheVorbereitungsprogramm für Vorschulkinder abgeschafft. Dass es Klagenüber mangelnde Kenntnisse der Abc-Schützen gibt, die zum Teil nichteinmal einen Stift richtig halten könnten, kann kaum verwundern. Nochärger trifft es die Allerkleinsten. Sie sind auf klare Strukturen undfeste Bezugspersonen angewiesen. Wenn aber in einer KitaPersonalmangel herrscht, ist all das nicht gegeben. Dass diefrühkindliche Bildung noch immer so sehr vernachlässigt wird, kannsich eine Industrienation wie Deutschland nicht leisten.Nun will die schwarz-gelbe Landesregierung im Rahmen des neuenKinderbildungsgesetzes 1,3 Milliarden Euro zusätzlich ins Systempumpen. Das ist gut, aber offenkundig nicht ausreichend.NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sollte die Bedenken derkirchlichen Träger und Wohlfahrtsverbände ernst nehmen. Wenn etwa derBerechnung der Sachkosten ein veralteter Warenkorb zugrunde liegt,muss schleunigst nachgebessert werden.Entscheidend zum Guten wenden wird sich die Situation in den Kitasaber erst, wenn Erzieher besser bezahlt werden. Angebot und Nachfrageregeln den Preis - das muss im Grundsatz auch für den Arbeitsmarktder Erzieher gelten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell