Rheinische Post: Kommentar: Freunde in der Krise

Düsseldorf (ots) - Vor einem Jahr kippte Merkel diedeutsch-israelischen Regierungskonsultationen offenbar ausVerärgerung über den Siedlungsbau, nun legt Israel zum Treffen nach,indem es eine Beduinensiedlung abreißen will. Merkel äußert darüberihre "Sorge". Im Gegenzug monieren die Gastgeber, Berlin tue zu weniggegen die Israel-Boykott-Bewegung. Den Umgang mit dem iranischenAtomdeal identifizieren beide Seiten als Thema anhaltenderUneinigkeit. Diese Kulisse zeigt, wie tief die deutsch-israelischeFreundschaft in der Krise steckt. Von Deutschland aus fallenRatschläge leicht. Debatten und Beschlüsse wären hier wohl auchanders, wenn iranische Truppen in Venlo stünden, sich antideutscheTerrorgruppen in Dänemark bewaffneten und täglich Granaten imRheinland einschlügen. Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalemhat den Druck des Westens auf eine Zweistaatenlösung geschwächt.Richtig ist, mit einem deutsch-israelischen Jugendwerk an derFreundschaft dort anzusetzen, wo sie konkret erfahrbar wird. Aufpolitischer Ebene erscheint dies nicht viel mehr als der Versucheiner Krisenbegrenzung.