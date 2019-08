Rheinische Post: Kommentar / Freiwillige Feuerwehr muss entlastet werden = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Tatütata, die Feuerwehr ist da! Sie kommt, wennes brennt, aber eben auch sehr häufig dann, wenn es das nicht tut.Etwa wenn eine Ölspur beseitigt werden muss, eine Katze im Baum hängtoder ein Fest auf irgendeiner Wiese gesichert werden soll. Ob nachts,an Feiertagen oder Wochenenden: Die Feuerwehr ist immer da. Kaumeiner macht sich Gedanken darüber, dass es vielerorts die freiwilligeFeuerwehr ist, die ausrückt; es sich dabei also um Menschen handelt,die das ehrenamtlich machen.Aber die Bereitschaft, dieses für unsere Gesellschaft so wichtigeEhrenamt zu übernehmen, schwindet. Landesweit fehlen Kräfte. Berufund Familie, so hört man immer wieder zur Begründung, seien in derheutigen Zeit immer schwieriger zu vereinbaren mit der Tätigkeit beider freiwilligen Feuerwehr. Welcher Partner hat es schon gern, wennder Mann oder die Frau nachts rausmuss und stundenlang weg ist?Welcher Arbeitgeber freut sich darüber, wenn sein Angestellter wiederfehlt, weil er zu einem Einsatz gerufen worden ist? Und mitSicherheit ärgert es auch viele Ehrenamtler, wenn sie nachts um dreiUhr aufstehen sollen, um eine Ölspur zu beseitigen.Bei der Stadt Wülfrath hat man sich genau darüber sehr genauGedanken gemacht und ist zu dem einzig richtigen Entschluss gekommen:Die freiwillige Feuerwehr muss von banalen Aufgaben wie dernächtlichen Beseitigung von Ölspuren entbunden werden. Denn daskönnen genauso gut Kräfte übernehmen, die dafür bezahlt werden. Aufdiese Weise könnte die Feuerwehr für manch einen wieder anAttraktivität gewinnen und den Zulauf erleben, den sie dringendbenötigt - und auch verdient hätte. Außerdem wird die Feuerwehrdadurch entlastet und kann sich auf das konzentrieren, wozu sieeigentlich da ist - Menschenleben retten und Feuer löschen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell