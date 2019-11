Rheinische Post: Kommentar: Frauen ermutigen und ihre Peiniger ächten

Düsseldorf (ots) - Die Zahlen sind dramatisch hoch. Wenn in Deutschland jedeStunde eine Frau Opfer häuslicher Gewalt wird - geschlagen, misshandelt,vergewaltigt - und die Dunkelziffer noch viel höher liegt, dann ist es gutmöglich, dass auch im eigenen Umfeld Frauen Hilfe brauchen. Jeder und jede mussgenau hinschauen und zuhören. Wir müssen Frauen, die Gewalt erleiden, ermutigen,ihren Peiniger anzuzeigen. Und die Gerichte müssen den Täter mit der vollenHärte des Gesetzes bestrafen. Oft schweigen Frauen aus Scham und Angst. Oft sindsie von Männern finanziell abhängig oder trennen sich wegen der Kinder nicht.Sie müssen gestärkt werden, die Kraft aufzubringen, aus der unheiligen"Partnerschaft" auszubrechen. Und danach müssen sie vor den Männern geschütztwerden. 350 Frauenhäuser im ganzen Land reichen dafür sicher nicht aus. Esbraucht mehr solcher Zufluchtsorte. Der Bund, die Länder, die Kommunen wollenHilfen ausweiten. Das ist wichtig. Die Bundesregierung verschließt auch nichtdie Augen vor dem vergleichsweise hohen Anteil der Ausländerinnen unter denOpfern. Die Integrationsbeauftragte will gezielt Migranten inGewaltpräventionsprojekte einbinden und Menschen aus Ländern, in denen Frauenunterdrückt werden, über die Gleichberechtigung in Deutschland aufklären. DieAnsätze für eine bessere Hilfe für Frauen sind also da. Und trotzdem reicht dieUnterstützung bei Weitem nicht aus. Wir müssen ein Klima schaffen, in dem nichtmehr die Frauen Angst haben zu reden, sondern die Männer abgeschreckt werdenzuzuschlagen. Liebe hat nichts mit Gewalt zu tun. Sie zerstört jede Familie,jede Ehe, jede Freundschaft. Wer das riskiert, muss gesellschaftlich geächtetwerden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4450232OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell