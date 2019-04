Rheinische Post: Kommentar / Fördern für Frankreich = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Bank leistet wertvolle Arbeit für dasLand, zum Beispiel beim Thema Gründerförderung. Und natürlich ist sieein wichtiges Gestaltungsinstrument der jeweils aktuellenLandesregierung, die mit Hilfe der Förderbank eigene politischeAkzente setzen kann.Doch die Frage ist, ob eine Spende in Höhe von 50.000 Euro für dieabgebrannte französische Kathedrale von Notre-Dame am Ende wirklichdem Land NRW nutzt - oder nur dem Ministerpräsidenten?Natürlich muss Armin Laschet als deutsch-französischerKulturbevollmächtigter die deutsche Solidarität bei solch einemverheerenden Unglück betonen, er vertritt immerhin in diesem Ehrenamtdie Interessen des Bundes und der 16 deutschen Bundesländer. Und dieöffentliche Anteilnahme zeigt, wie viel Notre-Dame auch den Deutschenbedeutet. Die Förderbank des eigenen Bundeslandes hätte er dabei aberaus dem Spiel lassen sollen. Dann wäre gar nicht erst der Eindruckentstanden, hier würden verschiedene Interessen miteinanderverquickt. Doch dieses Gespür fehlte ihm.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell