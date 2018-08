Rheinische Post: Kommentar / Finger weg vom Braunkohle-Fonds = VON ANTJE HÖNING

Düsseldorf (ots) - Energie war stets ein hochpolitisches Geschäft.Zurecht mischt sich der Staat hier ein: Mit den Netzen haben dieUnternehmen ein natürliches Monopol. Ihre Brennstoffe sorgen fürmassive externe Effekte in der Umwelt. Der Staat muss mit Argusaugendarüber wachen, dass die Konzerne ihre Verpflichtungen einhalten.Daran bestanden 2015 Zweifel: Eon und noch mehr RWE wankten, weil sieerst die Energiewende verschlafen hatten und dann von Merkelüberstürzt in den Atomausstieg gedrängt wurden. Die Rückstellungenfür die Müll-Endlagerung mussten im Atomfonds gesichert werden. Wenndie Grünen nun einen Fonds für Braunkohle fordern, sind sie aber aufdem Holzweg. Endlagerung ist Staatsaufgabe, also steht dem Staat dasGeld zu. Die Rekultivierung der Tagebaue überlässt er dagegen, wieauch den Rückbau der Atommeiler, den Unternehmen, daher muss er ihnenauch die Mittel lassen. Er würde ja auch nicht Thyssenkrupp zwingen,seine Pensionsrückstellungen abzugeben. Vor allem ist Rekultivierung,anders als das Abpumpen der Steinkohle-Gruben und die Endlagerung vonAtommüll, keine Ewigkeitsaufgabe. Wer den Braunkohle-Fonds will, willvor allem den Sofortausstieg. Die Kohlekommission darf sich daraufnicht einlassen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell