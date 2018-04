Rheinische Post: Kommentar / Familiennachzug als Profilbildung der CSU = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Wenn sich die Regierung nächste Woche zurersten Klausur trifft, hat Innenminister Horst Seehofer seineHausaufgaben in Sachen Familiennachzug bereits gemacht. Aber auf eineWeise, die die Partnerschaft gleich auf die Probe stellt. Mühsam warder Kompromiss der Parteien - und dem hat der CSU-Chef nun vieleshinzugefügt, also Streit programmiert. Der Gesetzgeber verfügt zuRecht über einen weiten Gestaltungsspielraum bei Regelungen zumGrundrecht auf Familie für diejenigen, die keine sichereBleibeperspektive haben. Kein Problem hat Seehofer mit allen, diesich auf Dauer zu integrieren versuchen - auch in einen auskömmlichenBeruf. Das ist nachvollziehbar. Und warum kann von denen mitunsicherer Bleibeperspektive nicht verlangt werden, was für die mitsicherer Perspektive gelten soll, wenn es um den Unterhalt vonAngehörigen geht? Die SPD pocht nun darauf, dassFamilienzusammenleben bei Flüchtlingen nicht vom Geldbeutel abhängensoll. Sie tut damit Seehofer einen Gefallen. Denn ihm geht es imneuen Amt erkennbar darum, für seine Partei das Profil auch auf demFeld der Migration zu schärfen. Das ist ihm gleich mit der erstengesetzlichen Mission gelungen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell