Rheinische Post: Kommentar: Falsches Management

Düsseldorf (ots) - VON REINHARD KOWALEWSKY Schade, dass die Cebituntergeht - aber fast zwangsläufig. Denn die einstige Leitmesse fürdigitale Technologien hatte sich in die falsche Richtung entwickeltund wurde zum Teil Opfer ihres eigenen Erfolgs. Vor zwei Jahrzehntenfeierten Deutschland und Europa auf der Hannoveraner Messe dieLiberalisierung des Telefonmarktes. Es folgten immer neue Ideen.Redner wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder der frühere Google-ChefEric Schmidt zeigten die zeitweise große Bedeutung des Marktplatzes.Doch weil neue Ideen vorrangig an der US-Westküste oder bei derMobilfunkmesse in Barcelona präsentiert werden, verlor die Cebitmassiv an Flair. Eine Chance wäre es gewesen, sich als solideMittelstandsmesse rund um Software und Internet zu positionieren. Daswar den Messemachern in Niedersachsen aber wiederum zu profan, alsowurde die Cebit 2018 fast verzweifelt zum digitalen Sommerfestivalmit Musikprogramm umstilisiert. Das scheiterte fast zwangsläufig undwar viel zu teuer - kein gutes Zeichen für die Position Deutschlandsals Digitalland.