Rheinische Post: Kommentar: Falsche Subventionen

Düsseldorf (ots) - Die Wirtschaftsweisen bereiten vor allem derFDP eine Freude: Die Liberalen werden die Forderung derSpitzenökonomen nach Steuerentlastungen als Bestätigung für dieeigene Programmatik in den Jamaika-Verhandlungen verstehen. Wie dieFDP wollen auch die Ökonomen den Löwenanteil des eng begrenztenfinanzpolitischen Spielraums für Steuerentlastungen nutzen.Allerdings besteht Jamaika nicht allein aus der FDP - und so wird amEnde nur ein für die Steuerzahler enttäuschendes Ergebnisherauskommen. Auch die Steuerschätzung heute dürfte vieleBlütenträume beenden. Gerade weil der Spielraum so begrenzt ist,wirken auch weitere Klarstellungen der Ökonomen wohltuend: Von einerErhöhung der Mütterrenten raten sie ebenso dringend ab wie von einemBaukindergeld. Die Mütterrente helfe nicht gegen Altersarmut, dasBaukindergeld nicht gegen Wohnungsnot. Für verfehlt halten sie zuRecht auch neue Steuervergünstigungen für Unternehmen wie etwa diedegressive Abschreibung. Im aktuellen Boom würde das die Überhitzungder Konjunktur nur beschleunigen.