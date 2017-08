Rheinische Post: Kommentar: Falsche Schwerpunkte

Düsseldorf (ots) - Es ist schon fast ein Ritual: in der Rolle derOpposition die Schuldenpolitik der amtierenden Regierung zu geißeln.Nach Übernahme der Regierungsverantwortung dann aber ebenfalls hoheKredite aufzunehmen. So vollzieht es sich gerade wieder nach demRegierungswechsel in NRW. 1,55 Milliarden Euro neue Schulden will dieschwarz-gelbe Landesregierung machen, ein Nachtragshaushalt sollverabschiedet werden. Tatsächlich gibt es Bereiche, in denen jetztschnell gehandelt werden muss, weil die rot-grüne Vorgänger-Regierungsie vernachlässigt hat: Kita-Träger stehen vor dem Aus,Krankenhäusern fehlt das Geld für Investitionen. Die zusätzlichenMittel helfen ihnen nun über die nächsten Monate. Doch nicht überallsetzt die neue Landesregierung bei der Identifizierung dervordringlichsten Ausgaben nachvollziehbare Schwerpunkte. So gehen dieSchulen zunächst leer aus, auch die Integration der Flüchtlingespielt keine Rolle. Dafür kürzen CDU und FDP bei Programmen fürLangzeitarbeitslose, obwohl die Einsparungen kaum ins Gewicht fallen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell