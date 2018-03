Rheinische Post: Kommentar: Falsche Rücksicht

Düsseldorf (ots) - Der kaltblütige Mord an einemEnthüllungsjournalisten und seiner Verlobten hat die Slowakei in einepolitische Krise gestürzt, die jetzt den Innenminister seinen Postengekostet hat. Aber bevor nicht auch Ministerpräsident Robert Ficoseinen Hut nimmt, dürfte sich in dem kleinen Land nicht wirklichetwas zum Besseren wenden. In der Slowakei stinkt der Fisch vom Kopf,und das gilt leider auch für andere ehemalige Ostblockstaaten, welcheunter der Kumpanei zwischen alten Parteikadern und politischenAufsteigern leiden, die dort an die Schalthebel der Macht gelangtsind. In diesem Klima gedeihen Korruption und organisierteKriminalität, die den Staat bis in seine Spitze durchsetzen. In derEU hat man diese Zustände zu lange nicht gesehen, vielleicht auch ausfalsch verstandener Rücksicht nicht sehen wollen. Nun wird klar, wiedünn der Firnis von Demokratie und Rechtsstaat ist, der die wahrenVerhältnisse in einigen dieser postsozialistischen Gesellschaftenüberdeckt. Jetzt kann nur noch maximaler Druck aus Brüssel dafürsorgen, dass sich daran etwas ändert.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell