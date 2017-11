Rheinische Post: Kommentar: Fahrverbote sind unverhältnismäßig

Düsseldorf (ots) - Fahrverbote sind das schärfste Schwert in derUmweltpolitik. Wer sie verhängt, muss gute Gründe haben. Es reichtnicht aus, auf mögliche langfristige Gefahren für die Gesundheithinzuweisen. Denn danach müssten auch der Einsatz von Plastiktüten,der Tabakkonsum oder ältere Heizungsanlagen verboten werden, die allenicht gerade förderlich für die Umwelt sind. Die Politik kommt nichtdarum herum, Gefahren einer erhöhten Schadstoffkonzentration mit demVerlust an Mobilität für Pendler, Handwerker, Taxifahrer oderLieferanten abzuwägen. Dabei gilt zunächst, dass die EU-Werte anvielen Messstationen nicht eingehalten werden. Allerdings ist nichtder Stickstoffwert an sich gefährlich (Gasherde sind schädlicher),sondern die gesamte Schadstoffkonzentration, die sich amStickstoffwert misst. Die Überschreitung der EU-Grenzwerte mussdeshalb die Politik auf den Plan rufen. Da reicht es nicht wie jetztbeim Dieselgipfel, dass vor allem der Steuerzahler für die Umrüstungaufkommt. Der Verursacher sollte herangezogen werden - etwa durcheine höhere Kfz- oder Emissionssteuer. Dafür fehlt aber derpolitische Mut. Und so müssen am Ende wohl alle Dieselfahrer zahlen,egal wie viel sie ausstoßen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell