Rheinische Post: Kommentar / FDP ohne Spannung = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Mit der Frauenbeteiligung in einer zu männlichgeprägten Partei hätte dieser FDP-Parteitag spannend werden können.Oder mit dem Streit um die Aufhebung der Russland-Sanktionen. Dochbeides führte zu nicht mehr als einem Kräuseln auf der Oberflächeeines für frühere FDP-Verhältnisse ungewohnt ruhigen Themen-Sees.Nach dem Wahlschock von 2013 ist für die Liberalen der pfleglicheUmgang Kennzeichen geworden. Der Nachteil liegt in medialerLangeweile. Das täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass sich dieneue FDP, wie es Parteichef Christian Lindner sagt, an der"Alltagsvernunft" ausrichtet. Ihr vorzuhalten, sie dürfe jetzt nichtlamentieren, weil sie in einem "Jamaika"-Projekt hätte mitgestaltenkönnen, greift zu kurz. Die Alternative wäre gewesen, in ihr altesUmfaller-Image zu rutschen und Machtbeteiligung vor fachlichesDurchsetzungsvermögen zu setzen. Diese FDP wartet auf neue Chancennach Merkel. Bis dahin sollte sie den Rhythmus ihrer Parteitageändern. Vor den Landtagswahlen im Herbst wäre es spannender gewesen.