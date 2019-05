Rheinische Post: Kommentar: Europas Iran-Dilemma

Düsseldorf (ots) - Objektiv gesehen haben weder die USA noch derIran Interesse an einer offenen militärischen Konfrontation. Aber esgibt in beiden Ländern starke Kräfte, die genau diesen Konfliktprovozieren wollen. Und wenn erst einmal das Militär aufmarschiertist, kann es auch unbeabsichtigt zu einer Eskalation kommen. DerenFolgen wären potenziell verheerend für die gesamte Region, aber auchfür uns in Europa. Es drohten neue, noch weit größereFlüchtlingsströme. Und wohl auch Terroranschläge. Genug Grund alsofür uns Europäer, alles zu tun, um einen solchen Gewaltausbruch zuverhindern. Einfach wird das nicht. Die Trump-Regierung hört indieser Frage nicht auf Amerikas Verbündete, und sollten sich dieHardliner in Teheran durchsetzen und das Land die Urananreicherungwieder aufnehmen, wäre das Atom-Abkommen definitiv tot. Die EU istschon sehr weit gegangen, um die iranische Wirtschaft gegen dieAuswirkungen der amerikanischen Sanktionen zu schützen und damit denAtomvertrag zu retten. Aber es ist undenkbar, dass sich Europagemeinsam mit den Mullahs gegen die USA stellt. Ein Dilemma.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell