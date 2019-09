Rheinische Post: Kommentar: Europa muss raus aus der Erdogan-Falle

Düsseldorf (ots) - Es ist ein Anfang. Einstweilen noch sehr vageund hinter den Kulissen, aber immerhin versucht Angela Merkel, dieverfahrene Lage in Libyen in den Griff zu bekommen. Eineinternationale Konferenz soll das Blutvergießen beenden und einenfairen Interessenausgleich in dem Land auf den Weg bringen, das soimmens wichtig für die Flüchtlingsbewegung auf dem Mittelmeer ist. Solange die staatlichen Strukturen dort nicht funktionieren, kannEuropa auch keine Struktur in die Flüchtlingspolitik bekommen.Aber es kann auch nur ein winziger Anfang für das sein, wasdringend auch in anderen Regionen nachzuholen ist, nachdem es Europaso lange sträflichst hat schleifen lassen: die Entwicklung in Syrienetwa. Sie schien Europa genauso zu interessieren wie das Wetter aufGalapagos. Dabei war von Anfang an klar, dass die Menschen vor demKrieg nicht irgendwohin fliehen würden, sondern in die Nachbarländerund Nachbarregionen, also nach Europa. Stattdessen begab sich Merkelin eine Abhängigkeit von Erdogan, die er jederzeit auf Knopfdruck zunutzen versteht und dies jetzt auch in der wieder anschwellendenFlüchtlingsdynamik zum Ausdruck bringt.Spätestens 2015 hätte Europa sich in Syrien engagieren müssen.Stattdessen schielte Brüssel nach Washington, und als von dort wenigkam, überließ die EU den Potentaten in Moskau, Ankara, Teheran undDamaskus das Heft des Handelns. Dabei ist aus der Region immer wiederund immer lauter zu hören, dass mehr europäisches Engagement dringendgewünscht wird. Der Zusammenhang ist sehr einfach: Solange Europanicht alles tut, um den Syrern eine Friedenslösung zu bringen, solange kommen sie halt nach Europa, um hier wenigstens eine Lösung fürihren persönlichen Frieden zu finden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell