Rheinische Post: Kommentar: Europa ganz - oder gar nicht

Düsseldorf (ots) - Die Kandidatin setzt alles auf eine Karte.Ursula von der Leyen will dieses höchste politische Amt derEuropäischen Union. Damit es darüber keine Zweifel gibt, wählt siedas Ticket ohne Rückfahrkarte nach Berlin. Sie will alsVerteidigungsministerin zurücktreten, egal, wie für sie die Wahl inBrüssel ausgeht. Und das ist konsequent. Europa ganz - oder garnicht. Jetzt zählt jede Stimme. Ob es ihr auch egal ist, von wem sieStimmen für eine Mehrheit bekommt? Von Europaskeptikern deritalienischen Lega, polnischen PiS, ungarischen Fidesz? Es wäre eineHypothek für ihre Amtsführung. Von der Leyen wird auch aus diesemGrund ihre Vorstellungen bei Klima, Initiativrecht des Parlamentesoder dem Prinzip der Spitzenkandidaten nachgeschärft haben, um dochnoch Sozialdemokraten und Grüne für sich zu gewinnen und möglichstviele Liberale bei sich zu halten. Doch eines ist auch gewiss: Solltevon der Leyen die absolute Mehrheit verfehlen, löst dies weder eineStaatskrise in Deutschland, noch eine Krise der Institutionen inEuropa aus - und schon gar keine Verfassungskrise. Allerdings dürftedie große Koalition in Berlin erneut erheblich durchgeschütteltwerden - mit ungewissen Folgen. Erst das Land, dann die Partei. Vorallem aber: Europa. Würden sich die 16 deutschen SPD-Abgeordneten imEuropaparlament daran orientieren, wäre ihr Votum für von der Leyenklar. Doch die SPD-Parlamentarier handeln kleingeistig. Die SPDbringt sich mit derlei Blockade nicht zurück auf die Gewinnerstraße,auch wenn richtig ist, dass von der Leyen im Verteidigungsministeriumentgegen eigener Positiv-Propaganda mehr unerledigte Baustellen hat,als ihrer Erfolgsgeschichte gut tun. Von der Leyen hat nur einenAufschlag. Und dieser Aufschlag muss sitzen.