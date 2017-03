Rheinische Post: Kommentar: Europa braucht Sex-Appeal

Düsseldorf (ots) - Europa, was ist mit dir los? Das hat PapstFranziskus im Mai 2016 die Europäer gefragt. Heute, zum 60.Geburtstag der Römischen Verträge, muss man konstatieren: nicht viel.Die Zustimmung zur EU bröckelt. In den Gründerstaaten Frankreich undItalien spricht sich nur eine knappe Mehrheit für die Union aus. Querüber den Kontinent reüssieren die Anti-Demokraten, die Wächter desnationalen Gartenzauns, die Abschotter und Ausgrenzer. Das"Friedensprojekt", das stets als Anspruchsgrundlage für dieIntegration hochgehalten wird, wirkt gestrig. Für die jungeGeneration, auf die es ankommt, ist es selbstverständlich. Der "festeWille, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss dereuropäischen Völker zu schaffen", wie es in der Präambel zu denEWG-Verträgen von 1957 heißt, ist vielerorts dem Willen zurSegregation gewichen. Politiker, die mit dem Presslufthammer dasWertefundament der Gründungsväter aufbrechen, erzielen hoheZustimmungswerte. Menschen kämpfen verbissen gegen Impfungen oder fürHomöopathie. Aber wer geht für Europa auf die Straße? Die EU brauchtein Narrativ, für das es sich zu kämpfen lohnt. Europa brauchtSex-Appeal. Eine Vision aus Leidenschaft. Warum ist das Ganze mehrals die Summe der Einzelteile? Dazu gehört sicher ein neuerEU-Vertrag. Auf jeden Fall eine Reform der Institutionen. Einekleine, aber starke Kommission. Mehrheitsprinzip statt zäher Konsensder 27er-EU. Ein einflussreiches Parlament. Eine europäischeSouveränität bei den großen Themen Finanzpakt, Verteidigungsunion,Binnenmarkt. Weniger Europa, wo vor Ort bessere Entscheidungengetroffen werden. Subsidiaritätsprinzip eben. Dann werden diePro-Europäer auch wieder lauter. Sie sind ja da. Sie wollen nurgeweckt werden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell