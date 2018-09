Rheinische Post: Kommentar: Europa zu Gast bei Freunden

Düsseldorf (ots) - Im deutschen Fußball läuft vieles schief. Dochso schlimm kann der Zustand gar nicht sein, als dass er eine Vergabeder EM 2024 an die Türkei rechtfertigen würde. Es wäre ein prekäresSignal gewesen, das Turnier einem Land anzuvertrauen, das von einemDespoten regiert wird und die Menschenrechte mit Füßen tritt. Dass inDeutschland die Euphorie trotz des Zuschlags eher gedämpft ist, hatsich die Branche selbst zuzuschreiben. Der Fußball ist soallgegenwärtig geworden, dass er viel von seiner Magie verloren hat.Zersplitterung der Spieltage, immer spätere Anstoßzeiten, Knatsch umVideoschiedsrichter, Hickhack der Funktionäre: Es gibt viele Gründe,warum es zu einer Entfremdung zwischen Anhängern und dem Spiel kommt.Die Zuschauerzahlen sind noch hoch. Doch es hat sich etwasgrundlegend geändert: Viele Fans sind zu Kunden geworden, die eineShow geliefert bekommen wollen. Für den DFB ist das Turnier in sechsJahren eine Chance zu zeigen, dass man aus den Fehlern derVergangenheit gelernt hat. Und es ist für Deutschland eine Chance,sich als weltoffenes Land zu präsentieren. Europa zu Gast beiFreunden. Das wäre eine tolle Botschaft in einer Zeit, in der immermehr Menschen um Abgrenzung bemüht sind.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell