Rheinische Post: Kommentar / Es wird Zeit für ein Arbeitgeberangebot = Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche werden wieder zahlreicheEltern für die Betreuung ihrer Jüngsten Urlaub nehmen müssen, den sieursprünglich anders eingeplant hatten. Viele Pendler werden auf denStraßen in Staus stehen, die noch länger ausfallen als angewöhnlichen Wochentagen. Und an den Flughäfen könnten Reisendeenttäuscht vor den Anzeigetafeln stehen, auf denen ihre Flugnummermit dem fiesen Wörtchen "canceled" erscheint. Es ist wiederStreik-Saison im öffentlichen Dienst. Verdi und Co. überziehen einmalmehr das Land mit Warnstreiks - wobei dieses Wort angesichts derDimension eine grobe Verniedlichung ist. Ja, was Verdi da, macht istüberzogen und dürfte nicht zuletzt der Mitgliederwerbung geschuldetsein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Arbeitgeber es bislangversäumt haben, die Verhandlungen durch ein ordentliches Gegenangebotvoranzutreiben. Stattdessen bemühen sie in Zeiten, in denen ihnen dasStatistische Bundesamt Rekordeinnahmen attestiert, einmal mehr dieangespannte Haushaltslage. Damit muss bei den Gesprächen Mitte AprilSchluss sein. Beide Seiten haben es jetzt in der Hand, schnell eineEinigung am Verhandlungstisch hinzubekommen. Die Bürger würden esihnen danken.