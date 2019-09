Rheinische Post: Kommentar / Es ist Zeit für die große Klima-Agenda = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Kaum etwas macht die Ursachen für dieUnzufriedenheit mit der großen Koalition so klar wie ihr Umgang mitder Klimapolitik. Im Frühjahr läutete die Kanzlerin die größteverfügbare Glocke, hielt eine "disruptive" Politik für nötig, alsoeine weitestgehende Anwendung neuer Instrumente mit Verdrängung deralten, und unterstrich diesen Anspruch auch noch mit der Bemerkung,mit dem "Pille-Palle" der letzten Zeit komme man nicht weiter. Dochstattdessen hören wir jetzt nur das Bimmeln vieler Glöckchen, die imGrunde alle schon zu "Pille-Palle"-Zeiten für die politische Debattegestimmt worden sind.Die Koalitionäre aus CDU, CSU und SPD robben mit Mosaiksteinenaufeinander zu, um sie irgendwie zusammenzuschieben. Ob am Ende eineindrucksvolles, die Menschen mitnehmendes Bild entsteht, scheintihnen gleichgültig zu sein. Spannung versuchen sie nicht mit Blickauf eine neue Erzählung zu erzeugen, sondern indem sie den Prozessselbst aufheizen und ihn zum Knackpunkt der Koalition erklären.Kann das die einzige Antwort auf eine zunehmend ungeduldigeJugendbewegung sein? Natürlich muss an vielen Rädchen gedreht werden,um den Klimakollaps zu verhindern. Und doch fehlt das Zupackende, dasOrdnende, das Wegweisende. Als ein wirtschaftlich schwächelndesDeutschland zuletzt etwas "Disruptives" hinbekommen musste, stelltesich Bundeskanzler Gerhard Schröder vor den Bundestag und sagte: "Wirwerden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern undmehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen." Auch wenndanach ein jahrelanges Tauziehen einsetzte, das Bild war erst einmalvorgegeben. Für eine solche Regierungserklärung einer Klimakanzlerinist es noch nicht zu spät. Aber die Zeit wird knapp.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell