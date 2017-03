Rheinische Post: Kommentar / Es bleibt schwierig mit Trump = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Antrittsbesuchbei US-Präsident Trump glatt über die Bühne gebracht. Das ist mehr,als man nach den gegenseitigen Vorwürfen im Vorfeld hatte erwartenkönnen. Sie hat sich von ihm Rückendeckung für ihre Ukraine-Politikgeholt und die Versicherung, dass er zur Nato steht. Damit hat sieihre wichtigsten Punkte durchgesetzt - auch wenn der Schutz derAmerikaner für uns künftig deutlich teurer wird. Dennoch bleibt esmit Trump schwierig im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Trotz deshöflichen Miteinanders wurde offensichtlich, dass bei Merkel undTrump zwei Welten aufeinanderstoßen. Was Merkels Politik bestimmt -ihre biografische Erfahrung von Unfreiheit im Osten, ihre tiefeVerankerung in den westlichen Werten von Demokratie, Freiheit undHumanität sowie die unumstößliche Erkenntnis, dass die weltpolitischeOrdnung nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden und Wohlstand gebracht hat- all das gehört nicht zu den Triebfedern eines Donald Trump. Ihninteressieren die Abwicklung der Obama-Gesundheitsreform, der nächsteStaatshaushalt und neue Jobs für Amerikaner. In der Rolle desmächtigsten Mannes der Welt ist Trump noch nicht angekommen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell