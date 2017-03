Rheinische Post: Kommentar / Erklärungsbedarf in Sachen Gymnasium = Von Frank Vollmer

Düsseldorf (ots) - Natürlich ergibt die Bürgermeister-Umfrage zurZukunft des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen kein repräsentativesBild. Sie zeigt aber eins: Die "große Lösung", die flächendeckendeRückkehr zur neunjährigen Schulzeit, hat mittlerweile gewichtigeUnterstützer sowohl in der CDU als auch in der SPD. DieParteiführungen in Düsseldorf sollten gewarnt sein: Ihre mehr (SPD)oder weniger (CDU) ausgegorenen Konzepte, die beide Modelle zuversöhnen suchen, müssen sie auch den eigenen Leuten viel bessererklären - vom Volk ganz zu schweigen. Die Sympathien für "G 9 füralle" machen aber diesen Weg nicht richtiger. Gerade den Kommunensollte daran gelegen sein, ihre Gymnasien so weit wie möglich in Ruhearbeiten zu lassen. Veränderungen muss es geben, denn G 8 ist nichtmehr akzeptiert. G 8 kann aber funktionieren; Hunderte Schulenbeweisen das täglich. Niemand sollte sich etwas anderes einredenlassen, denn es ist schlicht nicht wahr. All das in der gebotenenDeutlichkeit anzusprechen, erfordert angesichts des Meinungsbilds -große Mehrheiten wollen G 9 zurück - zweifellos politischen Mumm.Andererseits: Der anrollende Wahlkampf ist ja eine hervorragendeGelegenheit dafür.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell