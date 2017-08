Rheinische Post: Kommentar / Erdogans Rache = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Beinahe täglich verlangen türkische Minister,Deutschland solle "Terroristen" nach Ankara ausliefern. Früher ginges dabei vor allem um mutmaßliche Mitglieder der kurdischen PKK, dieauch in Deutschland verboten ist. Zuletzt aber forderte die Türkeivor allem die Auslieferung nach Deutschland geflüchteter Offizieresowie die Festnahme von Anhängern des Predigers Fethullah Gülen, dernach Ansicht von Präsident Recep Tayyip Erdogan hinter demgescheiterten Militärputsch vom vergangenen Sommer steckt. Es ist einoffenes Geheimnis, dass Erdogan unter abenteuerlichen Vorwänden inder Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger gegenüber derBundesregierung als Druckmittel einsetzt, um seinen Willen zubekommen. Dass die Türkei die Drahtzieher des gescheitertenStaatsreichs juristisch verfolgt, ist nicht zu beanstanden.Putschisten kommen in jedem Land der Welt vor Gericht. Erdogan aberwill keine Gerechtigkeit, er will Rache, er will mit Hilfe einergleichgeschalteten Justiz seine politischen Gegner und Kritikerausschalten. Ihn dabei zu unterstützen, verbietet sich.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell