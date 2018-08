Rheinische Post: Kommentar: Erdogans Geste

Düsseldorf (ots) - Die Entscheidungen der türkischen Justiz überpolitische Gefangene kommen stets überraschend, ohne Vorankündigungund ohne nachvollziehbare Erklärungen. Dieser Umstand offenbart, dassdie Türkei auf rechtsstaatliche Standards keinen Wert mehr legt.Präsident Erdogan ist an seinem Ziel angekommen, die Türkei mit einemautoritären Präsidialregime zu führen. Zugleich ist er in eineSackgasse geraten: Ein mit Staatsfinanzen erzeugter Bauboom und einrasch wachsendes Bruttosozialprodukt waren über Jahre eine wichtigeSäule seiner Macht. Nun bedroht die Finanzkrise den Wohlstand derTürken und das System Erdogan.Erdogan ist auf enge Kontakte zu Europa und zu Deutschlandangewiesen. Auch Deutschland braucht die Türkei: als Nato-Partner,für das Flüchtlingsabkommen und als Land, das die Konflikte im NahenOsten fern von Europa hält. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund,Erdogan als Präsidenten zu stabilisieren. Die deutsche Regierungsollte der Türkei die Hände ausstrecken und dabei Erdogan unter Drucksetzen, Rechtsstaatlichkeit in seinem Land zu schaffen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell