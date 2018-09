Rheinische Post: Kommentar / Erdogan unerwünscht = VON MARTIN KESSLER

Düsseldorf (ots) - Absolute Macht macht einsam. Damit muss dertürkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan bei seinem Deutschlandbesuchleben. Viele Politiker der ersten Reihe, allen voran Kanzlerin AngelaMerkel, haben das Staatsbankett in Berlin abgesagt. Zur Eröffnung derMoschee in Köln kommen weder die Oberbürgermeisterin noch derArchitekt Paul Böhm.Erdogan mag das in seiner selbstgerechten Art nicht anfechten. Ersieht sich lieber als Opfer der westlichen Arroganz gegenüber demstolzen türkischen Volk. Leider folgen viele seiner Landsleute undnicht wenige Migranten auch hierzulande dieser Rhetorik.Deshalb wäre es sinnvoller, wenn deutsche Politiker sich nicht nurauf Arbeitsebene mit dem umstrittenen Präsidenten träfen, sondernauch bei festlichen Gelegenheiten. Auch hier könnten sie - ingesetzten Worten - die fehlende Religions-, Meinungs- undPressefreiheit in der Türkei anprangern. In einer Moschee, die auchmit deutschen öffentlichen Geldern gebaut wurde, würde sich dasbesonders gut darstellen lassen. Eine verpasste Chance, schade.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell