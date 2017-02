Rheinische Post: Kommentar / Erdogan und der Schwarze Peter = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um einen möglichen öffentlichenAuftritt Erdogans in Deutschland läuft das inzwischen bekannte Ritualab, wenn es um den türkischen Präsidenten geht. Es entsteht einSchwarzer-Peter-Spiel mit aufgeregter öffentlicher Debatte, und amEnde passiert wenig. Es ist damit zu rechnen, dass Erdogan diediffuse Lage nutzt und sein Ding durchzieht. Die Bundesregierung wirdErdogan keinen Stein in den Weg legen, sollte er kommen wollen. Erist immer noch ein wichtiger Nato-Verbündeter. Mit ihm will man denKampf gegen den IS gewinnen, Syrien befrieden sowie im Nahen undMittleren Osten die Sicherheitslage verbessern. Im Wahlkampfjahr wirddie Bundesregierung gegenüber Erdogan erst recht vorsichtig sein.Union und SPD brauchen den Flüchtlings-Deal. Die NRW-Regierung machtauch keine gute Figur. Obwohl das Land kein konkretes Datum undkeinen Ort für einen Besuch kennt, fordert der Innenminister, derBund solle diesen verhindern. Dabei hat NRW seine eigenenMöglichkeiten nicht ausgereizt. So lange man nicht weiß, in welcherForm der türkische Präsident auftreten will, kann man nichtbeurteilen, ob sich dies mit dem Versammlungsfreiheitsgesetzverhindern ließe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell