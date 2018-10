Rheinische Post: Kommentar / Erdogan macht Druck = VON GERD HÖHLER

Düsseldorf (ots) - Der Mord an dem saudischen Regimekritiker und"Washington Post"-Kolumnisten Jamal Khashoggi entwickelt sich für dieHerrscher in Riad nicht nur zu einem diplomatischen Desaster. Dasbrutale Verbrechen verursacht auch wirtschaftliche Kollateralschäden.Bei dem am Dienstag in der saudischen Hauptstadt begonnenenInvestorentreffen blieben die meisten für die internationaleProminenz reservierten Stühle leer. Vor allem der türkischeStaatschef Erdogan erhöht von Tag zu Tag den Druck auf Saudi-Arabien,den traditionellen Rivalen der Türkei in der Region. Mit Geheimdiensterkenntnissen, die an die Medien durchgestochen werden, rückt ernicht nur den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman insZwielicht. Der Staatschef bringt auch dessen engen Verbündeten,US-Präsident Trump, in Zugzwang. Zugleich profiliert sichausgerechnet Erdogan als Anwalt eines ermordeten Regimegegners. Sowillkommen der Beitrag der türkischen Ermittler im Fall Khashoggi undso berechtigt die Empörung des Präsidenten auch sind - glaubwürdigerwäre Erdogan, wenn in der Türkei nicht ZehntausendeRegierungskritiker hinter Gittern säßen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell