Rheinische Post: Kommentar: Erdogan ist überall

Düsseldorf (ots) - Türkische Geistliche, Lehrer und Eltern, dieAndersdenkende in Schulen, Gebetsräumen und in ihren Wohnungenbespitzeln sollen mit dem Ziel, sie zu denunzieren: Klingt filmreif.Doch die Tragik dahinter: Nichts davon ist Fiktion. Zuerst waren esdie Imame, die in vorauseilendem Gehorsam befolgten, was dietürkische Religionsbehörde verlangte: Spitzelei. Nun wurde bekannt,dass die türkischen Konsulate in Deutschland Veranstaltungenorganisieren, in denen türkische Lehrer und Eltern ebenfalls zuAgenten gemacht werden sollen. Hinter alldem steht Recep TayyipErdogan, türkischer Präsident und machtverliebter Autokrat, der seineFeinde am liebsten in Ketten sehen würde. Oder Schlimmeres.Deutschland ist für Erdogan die wichtigste türkische Community nachder Türkei. Deshalb versucht er vor allem hierzulande, Einfluss zunehmen. Doch das ist in diesem Maße nicht hinnehmbar. Solange aberdie Bundesregierung Erdogans Machtspielchen aus bestimmten Gründen -Stichwort: Flüchtlingsdeal - nicht unterbindet, wird sich nie etwasändern.