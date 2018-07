Rheinische Post: Kommentar: Erdogan ist der Gewinner

Düsseldorf (ots) - Die Affäre um Mesut Özil endet, wie siebegonnen hat. Mit großer Heuchelei. Einer der besten und bekanntestendeutschen Fußballprofis erklärt ernsthaft, sein Treffen mit Erdoganhätte nichts mit Politik zu tun gehabt. Ist Özil wirklich so naivoder hält er uns für dumm? Ein Nationalspieler, der kurz vor denPräsidentschaftswahlen den Sultan vom Bosporus hofiert, ist nichtprivat unterwegs. Bilder sind Worte. Özil huldigte einemDe-Facto-Diktator, der Andersdenkende einsperrt, freie Meinungenunterdrückt und zwei Jahre lang sein Land im Ausnahmezustand gehaltenhat, um seine persönliche Macht auszubauen. Was sagen eigentlichDeniz Yücel und Dutzende andere inhaftierte Journalisten zuden Äußerungen Özils, deutsche Medien hätten mit ihrer Kritik anseinem Verhalten "rechte Propaganda" betrieben? Seine Mutter habe ihngelehrt, nie zu vergessen, wo er herkomme, sagt Özil. Wer hatverlangt, dass er seine Herkunft leugnen soll? Man kann sein Landlieben, seine Familie ehren, seine Heimat wertschätzen und trotzdemauf Fotos mit einem Politiker wie Erdogan verzichten. Emre Can hat esja gezeigt. Die Türkei ist ein großartiges Land, miteinzigartiger Kultur und außergewöhnlich gastfreundlichen Bewohnern.Erdogans Politik bleibt trotzdem das Gegenteil von dem, wofürliberale Demokratien wie Deutschland einstehen. Die Freiheiten, diees Özil erlauben, aus seinen begnadeten fußballerischen FähigkeitenWohlstand und Sicherheit zu ziehen, kennen Zehntausende seinerLandsleute nur vom Hörensagen. Özil fragt, warum er, der inDeutschland geboren und aufgewachsen ist, nicht als Deutscherakzeptiert werde. Traurig, wenn er so denkt. Özil wurde gefeiert undgeliebt von Millionen Deutschen. Biodeutschen oder Deutschen mitMigrationshintergrund. Fans kauften Trikots mit seinem Namen undhorrend teure Eintrittskarten, um seine Pässe zu sehen. Er ist einVorbild für Millionen Türkischstämmige in diesem Land. Ein Volksheld.Erst das Foto mit Erdogan hat Özil wirklich scharfe öffentlicheKritik eingebracht. Kann er das nicht einfach akzeptieren? Das gehörteben in einer freien Gesellschaft dazu. Warum akzeptiert er nicht,dass unsere demokratischen Werte sich von Erdogans Ansichtenfundamental unterscheiden. Die Reaktion des türkischenJustizministers, der Özils Erklärung als Angriff auf den"faschistischen Virus" in Deutschland lobte, zeigt, wer der einzigeGewinner in dieser Affäre ist: Erdogan und seine Truppe. Infam undfalsch ist die Aussage, deutsche Medien hätten Özils spielerischeLeistungen wegen seiner Herkunft kritisiert. Özil wurde kritisiert,weil er als prominenter Botschafter Deutschlands einem zwielichtigenAutokraten geholfen hat. Später wurde er für seine liebloseSpielweise kritisiert. So wie jeder andere Nationalspieler auch. Özilstand im Fokus, weil bei ihm das Missverhältnis zwischen Leistung undPotenzial so krass war. Das Erdogan-Foto und seine WM-Leistungen sindzwei völlig unterschiedliche Dinge. Eine Bitte. Könnenwir uns in diesem Land mal darauf einigen, dass nicht jede Kritik aneinem Menschen mit Migrationshintergrund Rassismus ist. Wann verstehtdas die politische Linke, die sich reflexartig echauffierte und genaudas Spiel betreibt, das Erdogan will: die türkische Gemeindeaufzuhetzen. Die SPD-Politiker Barley und Schäfer-Gümbel fallendarauf herein und hauen jedem Özil-Kritiker die Rassimus-Keule um dieOhren. Sicher: Auch über die Rolle des Präsidenten-DarstellersGrindel und des (Selbst-)-Vermarktungskünstlers Bierhoff wirdzu diskutieren sein. Aber jetzt gerade geht es um Özils Erklärung.Und die wimmelt nur so von falschen Behauptungen und Unterstellungen.Ein Satz ist allerdings richtig. Der letzte: "Rassismus sollteniemals akzeptiert werden." Stimmt. Der Kampf gegen den Rassismusmuss geführt werden. In Schulen und Kitas, in Betriebskantinen undKonferenzen. Täglich. Immer wieder. Nur wen meint Özil? Ichakzeptiere Rassismus nicht. Die Rheinische Post auch nicht. Diedeutschen Medien auch nicht. Auch der DFB nicht. Es gibt abermindestens einen lupenreinen Rassisten, der Minderheiten unterdrücktund verfolgen lässt. Kurden, Christen, Homosexuelle. Er heißtErdogan.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell