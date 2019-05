Rheinische Post: Kommentar / Entscheiden Sie selbst = Von Henning Rasche

Düsseldorf (ots) - Der Wahlomat passt in unsere Zeit. Während derRoboter das Wohnzimmer saugt, die Küchenmaschine das Gulasch kocht,der Lautsprecher die Musik wechselt, klärt ein Computerprogramm dieleidige Frage: Wen wählen? Millionen Menschen entscheiden sich füreine Partei nach prozentualer Übereinstimmung - berechnet durch denWahlomat. Gewiss, um die Thesen zu beantworten, muss man schon nochnachdenken. Aber in welchem Umfang findet dieser Vorgang in derHektitk des Alltags tatsächlich statt? Auch wenn die Bundeszentralefür politische Bildung es bestreitet - selbstverständlich wird dasErgebnis als Wahlempfehlung wahrgenommen. Addiert man die Zahl derNutzer zur Funktionalität des Wahlomaten, ergibt das ein sehrmächtiges Programm in staatlicher Hand.Deswegen ist größte Vorsicht geboten. Die Ungleichbehandlung vonParteien ist kein harmloser Vorwurf, sondern brisant. In derDemokratie muss die Minderheit die Chance haben, zur Mehrheit zuwerden. Diese Chance darf nicht durch staatliche Stelleneingeschränkt werden. Weder aus praktischen noch aus pädagogischenGründen. Die Bundeszentrale täte gut daran, den Anforderungen desKölner Gerichts vorerst nachzukommen. Noch besser: Entscheiden Sieselbst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell