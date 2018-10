Rheinische Post: Kommentar: Entlastung für Familien in der Pflege

Düsseldorf (ots) - Eine Feststellung vorweg: Die Entscheidung füroder gegen Kinder ist eine private. Niemand soll für Kinderlosigkeitstigmatisiert werden. Zumal sehr viele Menschen ungewollt kinderlosbleiben. In einer Gesellschaft, in der es für Familien schwierigerwird, den Grundbedarf zu schultern, bezahlbaren Wohnraum,Klassenfahrten, Zahnspangen und ein Jahresurlaub, muss aber überLastenverteilung diskutiert werden. Es widerspricht nicht demverfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlungsprinzip, wennKinderlose höhere Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen müssen alsEltern. Im Gegenteil: Es war das Bundesverfassungsgericht, das demGesetzgebern 2001 auferlegte, genau dies im Sinne einer gerechtenBelastung zwischen Eltern und Kinderlosen umzusetzen. Wenn künftig imZuge der Alterung der Gesellschaft die Sozialversicherungsbeiträgeinsbesondere für Rente und Pflege immer weiter steigen, wird manFamilien stärker entlasten müssen. Denkbar sind zum BeispielFreibeträge in den Sozialversicherungen - gestaffelt nach Kinderzahl.Solche Freibeträge würden Familien mit kleinen Einkommen und vielenKindern besonders entlasten. Das wäre auch die positivere Botschaftgegenüber dem Signal, Kinderlose mit höheren Beiträgen zu belegen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell