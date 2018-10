Rheinische Post: Kommentar: In der Energiepolitik ist Laschet zu blass

Düsseldorf (ots) - Die Landespolitik hat wieder, was ihr langefehlte: ein polarisierendes Thema, das Massen mobilisiert.Zigtausende haben in Hambach gegen die Braunkohle demonstriert. Dasgerichtlich verfügte, vorläufige Aus für die Rodung des Waldesdominierte die bundesweite Nachrichtenlage. NRW steht im Zentrumeiner nationalen Debatte. Der Hambacher Forst ist der symbolischeAnlass dafür. Dass ein Drittel des bundesweiten CO2-Ausstosses ausNRW-Kohle kommt, der klimapolitische Hintergrund. BesteVoraussetzungen für einen Ministerpräsidenten, um Führung zu zeigen.Um aus NRW heraus eine energiepolitische Vision für Deutschland zuentwickeln. Um an den schwachen Bundesminstern für Umwelt und Energievorbei Themen zu setzen. Aber Laschets Position ist kaum sichtbar. Erversteckt sich hinter Leitentscheidungen der Vorgängerregierung,Gerichtsbeschlüssen und der Kohlekommission in Berlin. Regieren istmehr als reagieren. Der Ministerpräsident des wichtigsten deutschenEnergielandes muss in dieser Debatte sichtbar sein. Mit einem eigenenPlan, der einen realistischen Auslaufpfad für die Braunkohlebeschreibt, inklusive ehrlicher Berechnung der Folgekosten undNebenwirkungen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell