Rheinische Post: Kommentar / Endlich Anerkennung = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Kommt ein nahestehender Mensch durchVerschulden eines anderen zu Tode, können die Hinterbliebenengegenüber dem Verursacher bisher keine Entschädigung für daserlittene Leid geltend machen. Das ist ein Fehler in derRechtsordnung, der unbedingt korrigiert werden muss. Erst spät in derWahlperiode setzt der Justizminister mit einem neuen Gesetzentwurfum, worauf sich Union und SPD bereits vor drei Jahren geeinigthatten. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, lässt sich das durch Geldnicht aufwiegen. Die Regierung sieht auch deshalb davon ab, die Höheder Entschädigung konkret festzulegen. Über jede politischfestgelegte Summe wäre überdies ein schlimmer Streit entstanden. Nunüberlässt die Politik den Gerichten die schwierige Entscheidung.Millionensummen wie in den USA können Hinterbliebene nicht erwarten:Im deutschen Rechtssystem sollen Schadenersatzklagen auch weiterhinnicht zum Geschäftsmodell für Anwälte werden. Es wird also höchstensum einige Zehntausend Euro gehen. Das Hinterbliebenengeld hat vorallem einen großen symbolischen Wert.