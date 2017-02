Rheinische Post: Kommentar: Ende eines Albtraums

Düsseldorf (ots) - Für Thyssenkrupp geht ein unrühmliches Kapitelzu Ende. Acht Milliarden Euro hat der Essener Konzern in Nord- undSüdamerika verbrannt. Das Management stürzte sich, geblendet vomStahlboom Anfang der 2000er-Jahre, in ein Abenteuer, das schnell zumAlbtraum wurde. Wie unrealistisch die damaligen Vorstellungen waren,zeigt eine Vorgabe von Thyssenkrupp-Manager Karl-Ulrich Köhler: Zielmüsse eine Rohstahlkapazität von 30 bis 40 Millionen Tonnen im Jahrsein, sagte er. Heute sind es gerade einmal zwölf Millionen.Natürlich ist es einfach, rückblickend hart zu urteilen. Doch dasCSA-Fiasko war nicht plötzlich in der Welt, sondern zeigte sichQuartal für Quartal an explodierenden Kosten und immer wiederverschobenen Startterminen. Das alte Management hielt zu langeunbeirrt Kurs. Dass Thyssenkrupp-Chef Hiesinger damit Schluss machte,darf er auf der Haben-Seite verbuchen. Nun muss er die Folgen zügigin den Griff bekommen und die Eigenkapitalquote wieder deutlicherhöhen. Ansonsten läuft er Gefahr, spätes Opfer desBrasilien-Albtraums zu werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell