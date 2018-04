Rheinische Post: Kommentar / Ein Ende in Sicht = Von Henning Rasche

Düsseldorf (ots) - Der Strafprozess hat drei Ziele: Wahrheit,Gerechtigkeit und Rechtsfrieden. Das gilt bei Schwarzfahrern ebensowie bei Beate Zschäpe. Wahrheit, Gerechtigkeit, Rechtsfrieden. Wiesoll das funktionieren in dem NSU-Prozess, der in den vergangenenfünf Jahren zu einer billigen Straßenschlacht der Strafprozessordnungverkommen ist? Die Anwälte der Hauptangeklagten haben demOberlandesgericht München mit unzähligen Anträgen Stöcke in den Weggelegt. Sie haben mit allen Mitteln dagegen gekämpft, dass dasGericht die drei Ziele des Strafprozesses erreichen kann. DasPlädoyer von Verteidiger Hermann Borchert versucht nun, Beate Zschäpezu einem Opfer zu stilisieren. Einem Opfer der beiden Männer des NSU,einem Opfer der Bundesanwaltschaft und einem Opfer der Gutachter. Dasmag rechtlich zulässig sein, aber es verhöhnt die wahren Opfer. DieOpfer des NSU, die aus Hass und Rassismus sterben mussten. Daswesentliche Ziel dieses sehr besonderen Strafprozesses istinzwischen, und das ist sehr bedauerlich, sein Ende. Es liegt,immerhin, in Sichtweite.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell