Düsseldorf (ots) - Die Europäische Union ist nicht nur einhistorisch einmalig friedfertiges Konstrukt von ehemaligen Feinden.Sie ist auch historisch einmalig kompliziert. Rechnet manGroßbritannien heraus, wird die EU von 27 Staatschefs mit 27unterschiedlichen Qualifikationen, politischen Überzeugungen undpersönlichen Eitelkeiten regiert, die wiederum auf 27unterschiedliche politische Systeme, nationale Befindlichkeiten undkulturelle Besonderheiten Rücksicht nehmen müssen. In einem solchenUmfeld einen Konsens für die Top-Jobs zu finden, ist keinSpaziergang.Doch was sich die Staatschefs nun ausgedacht haben, ist einehandfeste Überraschung. Das ursprünglich von Emmanuel Macron undAngela Merkel favorisierte und mit den Spitzenkandidaten der großenParteien sowie den Niederlanden und Spanien abgestimmte ModellTimmermans / Weber wurde vom Osten Europas erfolgreichblockiert. Die Dominanz Frankreichs und Deutschlands ist gebrochen.Nun wird ein Modell Realität werden, das mit den Versprechungendes Spitzenkandidaten-Prinzips nichts mehr zu tun hat, aber dafürerstmals eine Frau an die Spitze der Kommission rücken lässt. Auchdas ist historisch. Ursula von der Leyen soll Chefin derEU-Kommission werden. Die Frau, die einst als Bundespräsidentin undviele Jahre als Kanzlerin gehandelt wurde, aber es nie wurde, wäredann sogar noch einflussreicher. Der EU-Posten wird in derglobalisierten Welt als Stimme Europas immer wichtiger. Frau von derLeyen würde auf Augenhöhe mit den Trumps, Xis und Putins verhandeln.Kann sie das? Sicher. Die 60-Jährige ist klug, eloquent, politischgestählt, vielsprachig und international erfahren. Aber sie hat auchexekutive Defizite erkennen lassen. Die desaströseMaterialausstattung (zeitweise mussten Bundeswehrpiloten beim ADACFlugstunden anmieten) wurde kaum verbessert, die Abstürze vonFlugzeugen und Hubschraubern sind eine Schande. Von der Leyen hat derTruppe pauschal ein "Haltungsproblem" unterstellt, und in einemUntersuchungsausschuss wird derzeit eine millionenschwereBerateraffäre untersucht, von der sie angeblich nichts wusste. Spieltall dies eigentlich keine Rolle bei der Vergabe des wichtigstenPostens der Europäischen Union?Dass nicht nur die EU-Kommission, sondern auch die EuropäischeZentralbank - mit der klugen und kompetenten Christine Lagarde - voneiner Frau geführt werden soll, ist ein starkes Signal. Doch dieVerlierer sind auch offensichtlich: Das Europäische Parlament undihre Spitzenkandidaten sind brüskiert, die EU ist tief gespalten.