Rheinische Post: Kommentar: Ende der Billigtickets

Düsseldorf (ots) - Der Rückzug von zwei Jets aus Weeze und dieSchließung des Standortes in Bremen zeigen, wohin die Reise beiRyanair geht: Das irische Unternehmen geht noch härter aufKonfrontation mit den Gewerkschaften. Und Ryanair verabschiedet sichzunehmend von kleineren Flughäfen mit ihren niedrigen Gebühren. GroßeAirports wie Köln-Bonn und Düsseldorf spielen eine immer größereRolle. Was bedeutet dies für Passagiere? Flugbuchungen bei Ryanairsind in den nächsten Wochen riskant, weil die Gewerkschaften nicht soschnell klein beigeben werden. Sie haben erkannt, dass Ryanair durcheuropaweite Streiks angreifbar ist. Der gestrige Absturz der Aktie ummehr als zehn Prozent ist eine deutliche Warnung für Ryanair-ChefMichael O'Leary. Wir Urlauber müssen begreifen, dass die Zeit derimmer billigeren Ticketpreise dem Ende zugeht: Ab Großflughäfen sindFlüge sowieso etwas teurer. Die höheren Gehälter bei Ryanairerschweren Ticketdumping, höhere Kerosinpreise kommen hinzu. DerSommerurlaub 2019 wird also etwas teurer als in 2018. So mancher Flugwird dann vielleicht doch nicht gebucht.www.rp-online.de